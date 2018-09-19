2018-09-19T08:53:15+03:00
Общество

ФК «Уфа» приглашает на автограф-сессию с новичками

Автографы будут раздавать Азер Алиев, Оливье Тилль и Ловро Бизяк
Яна Базекина
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Фото: официальная группа ФК "Уфа" ВКонтактеФото: официальная группа ФК "Уфа" ВКонтакте
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Завтра, 18 сентября, в экипировочном центре ФК «Уфа» в 18.30 состоится долгожданное мероприятие для всех футбольных болельщиков – автограф-сессия с новичками команды. Получить заветную роспись и сфотографироваться можно будет с нападающими Ловро Бизяком, Азером Алиевым и полузащитником Оливье Тиллем.

Напомним, что Тилль и Бизяк перешли в ФК «Уфу» из команд соперников по Лиге Европы: «Домжале» (Словения) и «Прогрес» (Люксембург) и сыграли по 4 и 1 матчу соответственно. А вот Алиев был подписан в качестве свободного агента, но на поле пока еще не успел выйти.

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