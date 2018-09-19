2018-09-19T09:01:36+03:00
Происшествия

Появилась зацепка в деле пропавшей 32-летней Снежаны Саликовой в Башкирии

Напомним, ранее ребенка женщины нашли утопленным в реке
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают пропавшую 32-летнюю Снежану СаликовуВ Башкирии разыскивают пропавшую 32-летнюю Снежану Саликову
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В Бирске продолжаются поиски 32-летней Снежаны Саликовой. К делу подключили волонтеров, которые приступили к прочесыванию местности. С каждым часом шансов, что женщину найдут живой, все меньше.

Напомним, ранее в реке Белой рыбаки выловили тело полугодовалого сына Снежаны. Также известно, что женщина ушла из дома родителей в Осиновке со словами, что утопить малыша. По необъяснимой причине она предполагала, что мальчик болен ДЦП.

Полиция Бирска в настоящий момент ищет любую информацию по местонахождению Снежаны. Как сообщает местный телеканал «Рик ТВ», пропавшую до города подвозил неизвестный мужчина на белой «Ниве». Его личность устанавливается.

Приметы Снежаны Саликовой: на вид 32 года, рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы длинные черные. На лице веснушки.

Была одета: синие джинсы, бежевая кофта, розовые кроссовки.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, позвоните в полицию или в дежурную часть по Бирску – 2-16-38.

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