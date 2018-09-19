2018-09-19T08:22:54+03:00
Происшествия

В Башкирии сын жестоко избил своего отца

Но уголовное наказание грозит обоим родственникам
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в отдел полиции Архангельского района поступило сообщение из больницы, что к ним поступил 65-летний мужчина с тяжелым ушибом головного мозга.

Как стало известно в ходе проверки, в тот злополучный вечер отец с сыном навеселе возвращались домой после встречи с друзьями. Дома родственники стали выяснять отношения, а отец даже схватил кочергу и пару раз ударил сына по голове, желая проучить нерадивое чадо. Вот только сынок оказался крепче и сильнее, а потому дал отцу сдачи кулаком в лицо, отчего пожилой мужчина упал и ударился головой об угол шкафа. Решив, что конфликт исчерпан, оба легли спать.

На утро в гости зашел младший сын сельчанина, который обнаружил отца в полубессознательном состоянии и вызвал скорую помощь. Медики оказали мужчине необходимую помощь, сейчас его уже выписали в удовлетворительном состоянии.

- По данному факту в отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», а в отношении его 42-летнего сына – по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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