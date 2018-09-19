2018-09-19T07:55:24+03:00
Общество

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали водителя «под кайфом»

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: отдел ГИБДД УфаФото: отдел ГИБДД Уфа
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в Уфе сотрудники дорожной полиции, патрулируя территорию садового товарищества «Электроаппарат», что в Демском районе, остановили автомобиль «Шевроле Ланос». За рулем иномарки находился 25-летний мужчина, который вел себя странно, и полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков. При осмотре салона автомобиля в отсеке прикуривателя сотрудники полиции обнаружили стеклянную колбу с веществом растительного происхождения, которую изъяли и отправили на экспертизу.

- Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, где будет принято решение о принятии мер в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. - Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, за что был привлечен к административной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера