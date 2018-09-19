В Уфе сотрудники ГИБДД задержали водителя «под кайфом»

19 Сент. 07:55 2018-09-19T07:55:24+03:00

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Сегодня ночью в Уфе сотрудники дорожной полиции, патрулируя территорию садового товарищества «Электроаппарат», что в Демском районе, остановили автомобиль «Шевроле Ланос». За рулем иномарки находился 25-летний мужчина, который вел себя странно, и полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков. При осмотре салона автомобиля в отсеке прикуривателя сотрудники полиции обнаружили стеклянную колбу с веществом растительного происхождения, которую изъяли и отправили на экспертизу.

- Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, где будет принято решение о принятии мер в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. - Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, за что был привлечен к административной ответственности.