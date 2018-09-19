В Уфе проспект Салавата Юлаева продлят до промзоны

19 Сент. 07:28 2018-09-19T07:28:35+03:00

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Накануне начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской мэрии Радмил Муслимов заявил, что госэкспертиза одобрила проект продолжения проспекта Салавата Юлаева. Магистраль продлят от улицы маршала Жукова до Сельской Богородской.

По словам чиновника, участок дороги протяженностью 4,9 км свяжет центр Уфы и промзону. Планируется также строительство автомобильной развязки в районе пересечения проспекта с улицами Бикбая, Ватутина и Сельской Богородской.

Ориентировочная стоимость строительства самой магистрали и развязок составит порядка 12,9 млрд рублей.