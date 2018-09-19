В Башкирии появятся новые геопарки помимо Янган-Тау

19 Сент. 07:19 2018-09-19T07:19:07+03:00

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В минувший вторник, 19 сентября, в ходе пресс-конференции в ИТАР-ТАСС глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что известный курорт Янган-Тау ожидает включения в глобальную сеть геологических парков ЮНЕСКО. Кроме того, по словам руководителя региона, в Башкирии могут появится и другие геопарки.

Хамитов пояснил, что кроме Янган-Тау в республике есть и другие объекты, претендующие на особый статус, так называемый «золотой гвоздь геологии». Все подобные места включаются в геологическую карту ЮНЕКО.

На сегодняшний день включение в реестр ЮНЕСКО горы Янган-Тау находится на завершающей стадии – все документы переданы специалистам.