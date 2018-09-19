2018-09-19T07:02:39+03:00
Общество

В Уфе застройщик вернул деньги обманутым дольщикам

Об этом сообщает госкомитет по строительству республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Дольщики дома №6 в квартале №339 в уфимской Максимовке смогли вернуть свои деньги. Еще в начале года они считались обманутыми и их дом был включен в «дорожную карту» проблемных домов. Некоторое время назад строительство их дома было заморожено – у застройщика «не было денег».

Однако накануне компания-застройщик вернула дольщикам деньги за квартиры и расторгла договоры о долевом строительстве. Не последнюю роль в этом сыграли госкомитет по строительству и республиканская прокуратура.

Госстрой РБ совместно с Региональным оператором по содействию строительства и прокуратурой республики провели работу с застройщиком по проблемному дому, – заявили в госкомитете по строительству и архитектуре.

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