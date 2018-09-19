«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Сибирью»

19 Сент. 06:48 2018-09-19T06:48:50+03:00

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В минувший вторник, 18 сентября, на льду «Уфа-Арена» состоялся очередной домашний матч «Салавата Юлаева» в КХЛ. Соперниками юлаевцев выступили хоккеисты «Сибири».

В этом матче ворота «Салавата» защищал Юха Метсола. Он пропустил лишь одну шайбу во втором периоде, автором гола гостей стал Владимир Первушин. Игроки уфимской команды на эту шайбу ответили тремя.

В первом периоде Йоонас Кемппайнен открыл счет в матче. Он удачно сыграл на добивании после броска Филипа Ларсена.

В начале второго периода Антон Бурдасов увеличил преимущество «Салавата» точным броском от синей линии.

В третьем периоде после броска Алексея Семенова шайбу в ворота лишь немного подправил Линус Умарк – 3:0.

Следующий матч подопечные Николая Цулыгина проведут 22 сентября. Соперниками юлаевцев станут хоккеисты «Барыса».