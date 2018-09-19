Житель Башкирии заплатит 150 тысяч рублей за дебош на борту самолета

19 Сент. 06:30 2018-09-19T06:30:30+03:00

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Уфимский районный суд вынес приговор жителю Башкирии, обвиняемому в хулиганстве на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам суда, 12 июня мужчина летел из Москвы в Уфу. Изрядно набравшись, он стал приставать к пассажиру, сидевшему по соседству, и складывал мусор на его столик. Затем он снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал, лишь ругался матом в ответ. Капитан воздушного судна был вынужден вынести нарушителю письменное предписание.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

- Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимого и назначил последнему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей в доход государства. Транспортной прокуратурой будет проконтролировано реальное исполнение судебного решения, - заявили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.