2018-09-18T17:27:51+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись грузовик и «Лада Гранта», погибли двое детей и двое взрослых

На месте работает следственно-оперативная группа
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Страшная авария произошла сегодня, 18 сентября, днем в Дюртлюлинском районе Башкирии. На трассе М-7 Москва-Уфа столкнулись «Лада Гранта», и встречный грузовик «Iveco» с полуприцепом.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Удар был такой силы, что после него оба транспорта оказались в кювете. К сожалению, ДТП унесло жизни всей семьи. На месте аварии погибли водитель «Лады Гранты», его супруга и двое детей.

- На данный момент устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по РБ.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС, которые производят деблокирование автомобилей.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

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