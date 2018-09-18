2018-09-18T16:04:27+03:00
Политика

Рустэм Хамитов подтвердил информацию об отставке мэра Уфы Ялалова

Градоначальник покидает свое кресло и уезжает в Москву.
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Глава региона подтвердил информацию СМИГлава региона подтвердил информацию СМИ
Изменить размер текста:

Ирек Ялалов действительно покидает пост мэра Уфы. Сегодня эту информацию подтвердил глава региона Рустэм Хамитов.

- Ялалов принял такое решение, заявление написано, он уходит на работу в Совет Федерации, - заявил руководитель республики журналистам ТАСС.

Информация о переезде Ялалова в Москву впервые появилась в СМИ на прошлой неделе. Накануне новость с заголовком «Мэр Уфы уходит в отставку» появилась на главной странице официального муниципального телеканала «Вся Уфа».

Политологи связывают решение с затянувшимся конфликтом между Хамитовым и Ялаловым. Официально первые лица Башкирии и Уфы наличие конфликта опровергали. На выборы в Курултай оба политика шли по одному списку и регулярно появлялись вместе. Но политологи все равно продолжали писать об амбициях глав региона и города, напоминая о предстоящих в 2019 году выборах главы республики.

Освободить мэра от должности могут только депутаты горсовета. Ближайшее заседание запланировано на 27 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэром Уфы может стать брат главного гаишника Башкирии

На пост претендуют три кандидата (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера