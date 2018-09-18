Рустэм Хамитов подтвердил информацию об отставке мэра Уфы Ялалова

18 Сент. 16:04 2018-09-18T16:04:27+03:00

Градоначальник покидает свое кресло и уезжает в Москву.

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Ирек Ялалов действительно покидает пост мэра Уфы. Сегодня эту информацию подтвердил глава региона Рустэм Хамитов.

- Ялалов принял такое решение, заявление написано, он уходит на работу в Совет Федерации, - заявил руководитель республики журналистам ТАСС.

Информация о переезде Ялалова в Москву впервые появилась в СМИ на прошлой неделе. Накануне новость с заголовком «Мэр Уфы уходит в отставку» появилась на главной странице официального муниципального телеканала «Вся Уфа».

Политологи связывают решение с затянувшимся конфликтом между Хамитовым и Ялаловым. Официально первые лица Башкирии и Уфы наличие конфликта опровергали. На выборы в Курултай оба политика шли по одному списку и регулярно появлялись вместе. Но политологи все равно продолжали писать об амбициях глав региона и города, напоминая о предстоящих в 2019 году выборах главы республики.

Освободить мэра от должности могут только депутаты горсовета. Ближайшее заседание запланировано на 27 сентября.

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