В Башкирии неравнодушные жители помогли больному человеку

18 Сент. 15:38 2018-09-18T15:38:52+03:00

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Жители Туймазов пришли на выручку мужчине, которому стало плохо прямо на улице. Он упал посреди дороги и не мог подняться. Дело было днем на улице Чапаева. Прохожие не остались равнодушными, очень скоро вокруг мужчины собралась целая толпа. Пока часть людей пыталась оказать ему помощь, другие вызвали «скорую» и остались ждать бригады врачей вместе с мужчиной.

- Хорошо, что есть ещё люди у нас в городе, - отмечают горожане в социальных сетях.

Вскоре пострадавший пришел в себя. Очевидцы сообщают, что он посидел немного, а потом смог подняться и идти самостоятельно. Медики же, по словам местных жителей, на вызов так и не приехали.