В Башкирии родители обвиняют воспитателей, что их ребенок получил травму в санатории

18 Сент. 16:40 2018-09-18T16:40:25+03:00

Ребенок чуть не выколол себе глаз

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На днях в одном из санаториев Ишимбая маленький мальчик получил довольно серьезную травму – он ударил глаз и едва не выколол его. В случившемся родители ребенка обвиняют персонал учреждения и говорят, что воспитатели путаются в показаниях.

- Говорят, споткнулся и ударился об кубик. Сегодня сказали, что об угол стола. За что они там получают зарплату? – пишут в социальных сетях родственники пострадавшего.

В комментариях практически все встали на сторону воспитателей, ведь за всеми не усмотришь.

- Мальчик сам нанёс себе травму, хотел рукой облокотиться на стол, но промахнулся и ударился. Сейчас с ребенком все хорошо, его и в местную больницу возили, и в Уфу, - говорят медсестры.

По словам персонала, мама пришла к ребенку вчера, сфотографировала травму, раскидала фото по соцсетям, а ребенка забирать не стала.

- Она говорит про персонал санатория такие ужасные вещи и при этом все равно оставляет ребёнка, - размахивают руками женщины.

Чем закончилась история, так и неизвестно.

"Комсомолка" следит за развитием событий.