Мэром Уфы может стать брат главного гаишника Башкирии

18 Сент. 15:04 2018-09-18T15:05:23+03:00

Решение об отставке Ялалова может быть принято на следующем заседании горсовета 27 сентября.

На пост претендуют три кандидата.

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Сегодня, 18 августа, стали известны первые претенденты на пост мэра Уфы.

Действующий глава города Ирек Ялалов покидает кресло сити-менеджера и переходит на работу в Совет Федерации. Сам Ялалов эту информацию не подтвердил, но об отставке уже сообщил телеканал «Вся Уфа» - официальное СМИ городской администрации.

Принадлежащий торгово-промышленной палате Башкирии сайт RBToday сообщает, что на пост мэра претендуют три кандидата:

Евгений Гурьев, вице-премьер республики, министр земельных и имущественных отношений. Юрист по образованию, год рождения – 1971.

Андрей Трухан, вице-премьер республики, глава госкомстроя. Экономист, год рождения – 1973.

Ильяс Гильмутдинов, гендиректор «Уфаводоканала», родной брат главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. Экономист, год рождения – 1980.

Большинство политологов сходятся во мнении, что в первую очередь на выбор повлияет лояльность того или кандидата к действующему главе региона. Решение об отставке Ялалова может быть принято на следующем заседании горсовета 27 сентября.