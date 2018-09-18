Курбан-байрам и Ураза-байрам 2019 в Башкирии: когда праздновать

18 Сент. 19:49 2018-09-18T19:50:19+03:00

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Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подписал указ, в котором утверждены даты празднования Курбан-байрама и Ураза-байрама в 2019 году. Соответствующий документ появился сегодня, 18 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следуется, что Ураза-байрам в 2019 мусульмане Башкирии будут праздновать 4 июня, а Курбан-байрам, праздник окончания хаджа, верующие отметят 11 августа. Оба дня объявляются в республике праздничными и нерабочими.