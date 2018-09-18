В уфимском ТЦ "Сакмар" нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности
Их устранили только после вмешательства прокуратуры
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Прокурорская проверка в торговом центре «Сакмар» в Черниковке дала неутешительные результаты. Оказалось, что в здании были проблемы с пожарной безопасностью. Запасные выходы были заставлены посторонними предметами, на путях эвакуации размещалась мастерская по ремонту, а пожарное освещение вовсе отсутствовало.
В отношении компании, которая отвечала за соблюдение норм, завели административные дела. В прокуратуре сообщили, что фирму и ее руководителя оштрафовали на 156 тысяч рублей. После этого указанные нарушения устранили.