2018-09-18T13:23:03+03:00
Общество

В Башкирии полицейские спасли из горящего дома четверых детей и их мать

Теперь их планируют поощрить за героизм
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Младший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Владимир Гнетов первыми заметили пламяМладший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Владимир Гнетов первыми заметили пламя
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Сотрудники полиции патрулировали дороги в Белорецком районе Башкирии, когда их внимание привлекло огненное зарево. Дым валил из частного сектора по улице Набережной.

На месте выяснилось, что пламя охватило бревенчатый дом и уже перекинулось на постройки во дворе. Полицейские не стали ждать пожарных, они разбили окно и проникли в горящий дом. Внутри находились четверо ребят в возрасте от трех до 12 лет и их мама. Всех их полицейские смогли вытащить из огня. В доме оставалась только собака, помочь которой один из полицейских не успел – на нем вспыхнула одежда. К счастью, животное спасли прибывшие пожарные.

- Решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок, - рассказала сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова.

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