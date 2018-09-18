В Башкирии полицейские спасли из горящего дома четверых детей и их мать

18 Сент. 13:23 2018-09-18T13:23:03+03:00

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Сотрудники полиции патрулировали дороги в Белорецком районе Башкирии, когда их внимание привлекло огненное зарево. Дым валил из частного сектора по улице Набережной.

На месте выяснилось, что пламя охватило бревенчатый дом и уже перекинулось на постройки во дворе. Полицейские не стали ждать пожарных, они разбили окно и проникли в горящий дом. Внутри находились четверо ребят в возрасте от трех до 12 лет и их мама. Всех их полицейские смогли вытащить из огня. В доме оставалась только собака, помочь которой один из полицейских не успел – на нем вспыхнула одежда. К счастью, животное спасли прибывшие пожарные.

- Решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок, - рассказала сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова.