В Уфе закопали яму, в которую провалился двухлетний ребенок
Инцидент, напомним, произошел вчера
Сейчас провал засыпан
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Специалисты «Уфаводоканала» залатали трубопровод возле дома №12 по ул. Аксакова. Из-за утечки здесь образовалась яма, в которую накануне провалилась коляска с малышом.
Яма, напомним, в тот момент была не огорожена. К счастью, родители успели вытащить мальчика, он отделался испугом. Явившиеся коммунальщики огородили провал. Сегодня стало известно, что утечка устранена, а яма закопана.
- Приносим извинения жителям Уфы за доставленные неудобства, связанные с производством земляных работ, - говорится в официальном сообщении «Уфаводоканал».