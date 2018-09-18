2018-09-18T12:25:36+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 18 сентября

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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18 сентября Чулпан Хаматова приглашает уфимцев на творческий вечер. Фото: Марат МУЛЮКОВ18 сентября Чулпан Хаматова приглашает уфимцев на творческий вечер. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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На концерт

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) сегодня дает творческий вечер одна из самых востребованных отечественных актрис театра и кино Чулпан Хаматова. В своей новой программе «Пунктиром» она максимально честно и откровенно раскроет перед зрителем самое сокровенное, личное и важное, пунктиром пронизывающее жизнь актрисы. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800- 4000 руб.

В РК «Огни Уфы» (ул. 50-летия Октября, 19) выступает группа «Сплин». Александр Васильев и остальные «сплины» представят уфимским поклонникам свой новый альбом «Встречная полоса», созданный в традиционном для группы стиле психоделики и сюрреализма. (12+)

Начало в 20.00

Цена билетов:1800-3500 руб.

В театр

В Уфу приехал на гастроли Казанский театр юного зрителя. Сегодня на сцене Национального молодежного театра им. М. Карима (ул. Ленина, 62) казанские гости представят свою версию знаменитой пьесы Бернард Шоу «Пигмалион» - комедию «Пигалион, или История одного пари». (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300-500 руб.

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