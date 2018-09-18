2018-09-18T12:48:01+03:00
Общество

Жителя Башкирии осудили за экстремистские посты в соцсетях

Его публикации разжигали вражду
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жителя Стерлитамака осудили за размещение в социальных сетях экстремистских материалов.

В прокуратуре республики рассказали, что 51-летний мужчина завел аккаунт под вымышленным именем и публиковал на страничке посты, где оправдывались идеи фашизма и нацизма. Эксперт подтвердил, что публикации возбуждали ненависть по признакам расы, происхождения и отношения к религии.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», после чего он удалил материалы из открытого доступа.

Суд назначил ему наказание - год условно и год испытательного срока.

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