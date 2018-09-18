На трассе в Башкирии перевернулся катафалк
Он столкнулся с легковым авто
Фото: социальные сети
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ДТП с участием катафалка произошло сегодня в Башкирии. На дороге возле стелы Ишимбая-Салавата столкнулись «легковушка» и катафалк. Удар оказался достаточно сильным, у легкового автомобиля смяло переднюю часть, а фургон, перевозивший гроб, перевернулся на бок.
Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. Некоторые отмечают, что это довольно опасный участок.
- С Ишимбая, справа, летят не смотрят.., - пишет одна из местных жительниц.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Фото: социальные сети