2018-09-18T14:44:07+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии перевернулся катафалк

Он столкнулся с легковым авто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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ДТП с участием катафалка произошло сегодня в Башкирии. На дороге возле стелы Ишимбая-Салавата столкнулись «легковушка» и катафалк. Удар оказался достаточно сильным, у легкового автомобиля смяло переднюю часть, а фургон, перевозивший гроб, перевернулся на бок.

Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. Некоторые отмечают, что это довольно опасный участок.

- С Ишимбая, справа, летят не смотрят.., - пишет одна из местных жительниц.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

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