2018-09-18T11:29:33+03:00
Общество

В Уфе семья с шестилетним ребенком заблудилась в лесу

Искать их пришлось спасателям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Семья из Уфы решила провести воскресенье, собирая грибы. Вооружившись корзинками, супруги с шестилетним сыном направились в лесополосу в Нагаево. Когда грибов набралось достаточно, взрослые вдруг осознали, что не знают, как вернуться в цивилизацию. Побродив по лесу до самых сумерек, в 20.45 они решили позвонить по номеру 112.

Грибники объяснили, откуда они вошли в лес, так что сотрудники управления гражданской защиты стали прочесывать местность от указанной точки. Несколько часов спустя любителей тихой охоты нашли и передали близким. В медицинской помощи они не нуждались, уточнили спасатели.

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