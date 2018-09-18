Глава Абзелиловского района Башкирии досрочно покинул пост

18 Сент. 10:55 2018-09-18T10:55:12+03:00

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Глава администрации Абзелиловского района Рим Сынгизов решил сложить свои полномочия раньше срока. Его желание покинуть пост было поддержано местными депутатами на внеочередном заседании совета.

На официальном сайте администрации района сообщается, что временно исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Гали Султанов. Он будет руководить муниципалитетом до вступления на эту должность нового главы. Решение о проведении соответствующего конкурса также было принято на заседании.