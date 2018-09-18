2018-09-18T18:48:30+03:00
Общество

В Башкирии волонтеры собирают добровольцев на поиски 32-летней Снежаны Саликовой

Ее сын, напомним, был найден мертвым
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Добровольцы выйдут на поиски 32-летней Снежаны Саликовой, чей полугодовалый сын накануне был найден мертвым. Предварительно, волонтеры собираются завтра утром, 19 сентября, на Центральном рынке в Уфе, оттуда они направятся в Бирск на поиски.

Уроженка села Осиновка, напомним, пропала на выходных вместе с ребенком. Сутки спустя стало известно, что найдено тело малыша. По словам местных жителей, младенца выловил из реки Белой местный рыбак. Сама женщина так и не объявилась.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье убийство и сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Если вы готовы посодействовать в поисках, свяжитесь с добровольцами по телефону - 8-927-969-89-19.

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