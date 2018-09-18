2018-09-18T10:18:35+03:00
Общество

Школьник из Башкирии выиграл машину из знаменитой кинофраншизы

Правда, водить ее он пока не может
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скоро на улицах Стерлитамака можно будет увидеть легендарную машину из серии фильмов «Такси». Владелец необычного Peugeot 406 – 14-летний школьник из Стерлитамака Ильнур А. Правда, водительских прав у подростка пока нет, так что за руль он сесть не сможет.

Ученик школы №30 завладел машиной случайно. Юный поклонник кинофраншизы выиграл ее на youtube-канале блогера Егора Бабакова. Как сообщает местный портал cityopen.ru, хоть это и не та иномарка, на которой рассекал герой франшизы Даниэль, но ее точная копия. На капоте авто даже оставил свой автограф исполнитель главной роли Семи Насери.

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