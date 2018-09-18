2018-09-18T08:36:07+03:00
Общество

В центре Уфы появятся новые подземные переходы

Их построят вблизи вузов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Их возведут там, где чаще всего перебегают дорогу студентыИх возведут там, где чаще всего перебегают дорогу студенты
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В историческом центре Уфы планируется построить новые подземные пешеходные переходы. По словам мэра города, их возведут в короткие сроки.

Власти полагают, что переходы необходимы на улице Пушкина, возле остановки «Дом актера им. Юсуповой», и на улице Мустая Карима. В этих местах проезжую часть постоянно переходят студенты БГМУ и Авиационного университета, зачастую, нарушая правила и рискуя здоровьем. Переход планируют выкопать и на Монументе Дружбы. При этом строители должны управиться быстро.

- Такие объекты у нас строятся не дольше одного года, – цитирует Ирека Ялалова портал UfacityNews.ru

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