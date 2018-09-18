В Башкирии КамАЗ перевернулся после отказа тормозов, есть пострадавшие

18 Сент. 12:12 2018-09-18T12:12:11+03:00

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Вчера днем, 17 сентября, на автодороге Басурмановка-Нугуш-Сергеевка в Мелеузовском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими. Как сообщил сотрудникам ГИБДД 20-летний водитель КамАЗа, у большегруза на спуске отказали тормоза, и он съехал в кювет, где перевернулся. Машина была загружена бревнами.

Водитель и его 53-летний пассажир получили различные травмы. Их госпитализировали в местную больницу. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дорожным полицейским.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 16 ДТП, в которых пострадали 19 человек.