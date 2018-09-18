2018-09-18T09:12:39+03:00
Общество

На расширение дорог в Уфе направят 5 млрд рублей

Власти намерены полностью изменить пропускную способность уфимских улиц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Городские власти намерены решить проблему с пробками за счет расширения существующих дорог. Это обойдется казне примерно в 5 млрд рублей. Об этом сообщает "Башкирское спутниковое телевидение" со ссылкой на начальника городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмила Муслимова.

К 2023 году власти намерены реконструировать развязку проспект Салавата Юлаева – улица Заки Валиди. Работы оцениваются в 88 миллионов рублей. В планах и другие крупные проекты – строительство подземных переходов на Монументе Дружбы, улицах Пушкина и Мустая Карима, расширение улицы Пугачева до четырех полос, возведение новых мостов.

Эти и другие мероприятия, по мнению руководства города, благотворно скажутся на пропускной способности улиц.

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