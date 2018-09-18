В Башкирии мать на год отправят в колонию за неуплату алиментов
Женщина распивала спиртные напитки и промышляла кражами вместо того, чтобы содержать дочь
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Жительнице Башкирии предстоит провести в колонии общего режима год и один месяц. Такое наказание за неуплату алиментов ей определил суд.
В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что 43-летняя жительница Давлеканово не выплачивала деньги на содержание своей 8-летней дочери. За два года она накопила долг перед ней более 220 тысяч рублей. Все это время девочка находилась на попечении бабушки, а нерадивая мать распивала спиртные напитки и промышляла кражами. Женщину трижды судили за них.
С учетом этих фактов мировой судья по Чишминскому району счел лишение свободы подходящим наказанием.