В Башкирии мать на год отправят в колонию за неуплату алиментов

18 Сент. 08:00 2018-09-18T08:01:31+03:00

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Жительнице Башкирии предстоит провести в колонии общего режима год и один месяц. Такое наказание за неуплату алиментов ей определил суд.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что 43-летняя жительница Давлеканово не выплачивала деньги на содержание своей 8-летней дочери. За два года она накопила долг перед ней более 220 тысяч рублей. Все это время девочка находилась на попечении бабушки, а нерадивая мать распивала спиртные напитки и промышляла кражами. Женщину трижды судили за них.

С учетом этих фактов мировой судья по Чишминскому району счел лишение свободы подходящим наказанием.