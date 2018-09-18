2018-09-18T09:42:58+03:00
Происшествия

Пожар в караоке-клубе в Башкирии: сотрудников эвакуировали росгвардейцы

Жертв удалось избежать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Управление Росгвардии по республике БашкортостанФото: Управление Росгвардии по республике Башкортостан
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На днях в караоке-клубе города Мелеуз сработала пожарная сигнализация. Проверить, что же случилось в заведении, предстояло сотрудникам вневедомственной охраны. Сигнал оказался не ложным, на месте вместо музыки и веселья их встретил запах гари.

Росгвардейцы обследовали помещение и обнаружили в электрощитовой двух сотрудников клуба. Оказалось, что они пытались самостоятельно совладать с огнем, охватившим электрощиток. Огнетушителей у них не было, так что бойцы сочли лучшим вызвать пожарных, а сотрудников вывести на улицу. В пресс-службе ведомства рассказали, что в клубе, к счастью, были только они – заведение еще не начало работу.

В итоге обошлось без пострадавших, а огонь потушили прибывшие пожарные.

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