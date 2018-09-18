2018-09-18T07:17:07+03:00
Происшествия

В Башкирии при бурении скважины погиб рабочий

К делу подключилась государственная инспекция труда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На мужчину рухнула горная породаНа мужчину рухнула горная порода
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Несчастный случай произошел в субботу, 15 сентября, с машинистом буровой установки «Бурибаевского ГОКа». Мужчина бурил скважину, когда кусок горной породы с кровли выработки отслоился и обрушился на работника.

Коллеги вызвали пострадавшему «скорую», но медикам осталось лишь констатировать смерть мужчины. Близкие погибшего в соцсетях отмечают, что ему было всего 30 лет и он был полон планов на будущее.

Сейчас к расследованию инцидента подключилась государственная инспекция труда. Ее специалисты проверят, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда и безопасности.

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