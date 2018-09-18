Ирек Ялалов: Пока горожане не готовы к велодорожкам на проезжей части

18 Сент. 06:52 2018-09-18T10:32:08+03:00

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Сегодня, во время оперативного совещания, мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал об идее строительства велодорожек на проезжей части. Градоначальник напомнил, что в крупных городах России начинают использовать новую практику - строить велодорожки прямо на проезжей части. Мэр высказал, что он думает по этому поводу. - По моему мнению, наши горожане пока не готовы к таким велодорожкам. Среди велосипедистов много детей, поэтому такую практику мы пока вводить не будем, - отметил мэр. В тоже время Ирек Ялалов объяснил, что новые районы города должны строиться с продуманной структурой передвижения на велосипедах.