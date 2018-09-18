2018-09-18T10:32:08+03:00
Общество

Ирек Ялалов: Пока горожане не готовы к велодорожкам на проезжей части

Мэр прокомментировал городские нововведения
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ирек Ялалов рассказал о велодорожках на проезжей частиИрек Ялалов рассказал о велодорожках на проезжей части
Изменить размер текста:

Сегодня, во время оперативного совещания, мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал об идее строительства велодорожек на проезжей части. Градоначальник напомнил, что в крупных городах России начинают использовать новую практику - строить велодорожки прямо на проезжей части. Мэр высказал, что он думает по этому поводу. - По моему мнению, наши горожане пока не готовы к таким велодорожкам. Среди велосипедистов много детей, поэтому такую практику мы пока вводить не будем, - отметил мэр. В тоже время Ирек Ялалов объяснил, что новые районы города должны строиться с продуманной структурой передвижения на велосипедах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера