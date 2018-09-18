В Уфе ветеринары выходили «робокота»

18 Сент. 05:00 2018-09-18T05:00:05+03:00

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Ветеринары из Уфы выходили кота, упавшего с высоты восьмого этажа, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данным сотрудников ветеринарной клиники, бенгальский кот Лео попал к ним в руки с серьезными травмами – перелом челюсти, лап и многочисленные повреждения внутренних органов.

Врачам удалось спасти хвостатому жизнь. На поврежденные конечности ветеринары надели специальные металлические протезы.

- В шутку называем его «робокотом» - на него пришлось установить очень много железа. Сейчас он двигается с конструкциями очень шустро, будто и не замечает их. В ближайшее время мы снимем протезы и передадим кота хозяевам, - объяснил ветеринар.