Рустэм Хамитов встретился с делегацией из КНР

18 Сент. 07:35 2018-09-18T07:35:15+03:00

Глава Башкирии встретился с делегацией из Китая в Москве

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов в Москве встретился с делегацией из китайского города Циндао.

В ходе встречи стороны обсудили возможности совместного сотрудничества, в том числе проект создания в башкирской столице международного образовательного центра Weidong-Demos.

- Сегодняшняя встреча поможет нам лучше узнать друг друга. Мы ждем вас в нашей республике для того, чтобы познакомить с природой, культурой и традициями народов края, - отметил Хамитов.

В частности, глава республики пригласил азиатских гостей на международные мероприятия, которые в скором времени пройдут в Уфе – Всемирная фольклориада и мировой форум пчеловодов.

Помимо этого, Рустэм Хамитов предложил развивать сотрудничество в сфере образования.