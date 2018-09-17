Погода в Башкирии на вторник, 18 сентября

17 Сент. 19:42 2018-09-17T19:42:02+03:00

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Завтра, 18 сентября, на территории Башкирии ожидается теплая и пасмурная погода.

Так, температура воздуха ночью по республике опустится до +8 градусов. Днем и вечером воздух прогреется до +25 градусов. В целом, все обойдется без затяжных дождей, однако в некоторых районах республики возможны небольшие осадки.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Весь день небо будет затянуто тучами, однако дождя не ожидается. Ночью похолодает до 15 градусов. Днем жителей столицы ждет потепление до 23 градусов.

На дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана.