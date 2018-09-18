В Уфе поймали жулика, использовавшего чужую банковскую карту
37-летний житель Уфы потратил семь тысяч рублей, расплачиваясь в магазинах чужой картой.
В полицию обратился один из жителей столицы. Он рассказал, что недавно хватился банковской карты. После этого ему начали приходить сообщения, мол, кто-то за него совершает покупки в магазинах.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Мужчина объяснил, что карту нашел на остановке общественного транспорта. Узнав, что с ее помощью можно совершать платежи бесконтактным методом, «счастливчик» отправился совершать покупки. Таким образом он потратил порядка семи тысяч рублей.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».