2018-09-18T05:44:28+03:00
Происшествия

В Уфе поймали жулика, использовавшего чужую банковскую карту

Мужчина успел потратить семь тысяч рублей
Рустем АХУНОВ
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В Уфе поймали мужчину, использовавшего чужую банковскую картуВ Уфе поймали мужчину, использовавшего чужую банковскую карту
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37-летний житель Уфы потратил семь тысяч рублей, расплачиваясь в магазинах чужой картой.

В полицию обратился один из жителей столицы. Он рассказал, что недавно хватился банковской карты. После этого ему начали приходить сообщения, мол, кто-то за него совершает покупки в магазинах.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Мужчина объяснил, что карту нашел на остановке общественного транспорта. Узнав, что с ее помощью можно совершать платежи бесконтактным методом, «счастливчик» отправился совершать покупки. Таким образом он потратил порядка семи тысяч рублей.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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