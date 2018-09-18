В Уфе поймали жулика, использовавшего чужую банковскую карту

18 Сент. 05:44 2018-09-18T05:44:28+03:00

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37-летний житель Уфы потратил семь тысяч рублей, расплачиваясь в магазинах чужой картой.

В полицию обратился один из жителей столицы. Он рассказал, что недавно хватился банковской карты. После этого ему начали приходить сообщения, мол, кто-то за него совершает покупки в магазинах.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Мужчина объяснил, что карту нашел на остановке общественного транспорта. Узнав, что с ее помощью можно совершать платежи бесконтактным методом, «счастливчик» отправился совершать покупки. Таким образом он потратил порядка семи тысяч рублей.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».