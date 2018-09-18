Ирек Ялалов осмотрел ход ремонта набережной реки Белой
Мэр Уфы Ирек Ялалов осмотрел ход ремонта набережной реки Белой.
Напомним, что сейчас рабочие обустраивают часть набережной от спортивного комплекса «Юность» до автомобильного моста через Белую.
- На месте полностью выполнены основания под укладку железобетонных изделий и на 90% завершены монолитные работы. Сейчас рабочие проводят укладку оснований, покрытия и лестниц. Работа на объекте идет с опережением графика. Всего на набережной трудятся порядка 300 человек, - объяснили в мэрии.
Напомним, что власти республики и города планируют полностью закончить ремонт набережной к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2019 году.