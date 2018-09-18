18 Сент. 06:30 2018-09-18T06:31:04+03:00

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Мэр Уфы Ирек Ялалов осмотрел ход ремонта набережной реки Белой.

Напомним, что сейчас рабочие обустраивают часть набережной от спортивного комплекса «Юность» до автомобильного моста через Белую.

- На месте полностью выполнены основания под укладку железобетонных изделий и на 90% завершены монолитные работы. Сейчас рабочие проводят укладку оснований, покрытия и лестниц. Работа на объекте идет с опережением графика. Всего на набережной трудятся порядка 300 человек, - объяснили в мэрии.

Напомним, что власти республики и города планируют полностью закончить ремонт набережной к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2019 году.