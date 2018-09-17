Мэр Уфы Ирек Ялалов подал в отставку
Информацию подтвердили официально
Ирек Ялалов подал заявление о собственной отставке
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Сегодня, 17 сентября, стало известно, что Ирек Ялалов подал в отставку.
Неожиданную для всех уфимцев новость подтвердил официальный телеканал столичного муниципалитета «Вся Уфа».
- Этот шаг связан с тем, что Ирек Ялалов переходит на работу в органы представительной власти. Напомним, что мэр Уфы входит в топ-3 списка своей партии, - сообщает телеканал.
Ирек Ялалов уже направил депутатам Горсовета заявление о досрочном прекращении его трудового договора. Документ должен будет быть одобрен на следующем заседании Горсовета 27 сентября.
Ирек Ялалов занимает пост главы башкирской столицы с 2011 года.