Жительница Башкирии отправится в тюрьму за неуплату алиментов
Необычная история произошла в Чишминском районе
Жительницу Башкирии осудили за неуплату алиментов
Изменить размер текста:
43-летнюю жительницу Давлеканово осудили за неуплату алиментов.
В прокуратуре Башкирии рассказали, что женщина наотрез отказалась участвовать в жизни и воспитании своей дочери. За 8-летней девочкой присматривала ее бабушка.
Оказалось, что с 2016 года она задолжала дочери порядка 220 тысяч рублей. Вместо того, чтобы хоть как-то попытаться исправить ситуацию, горе-мать устраивала постоянные пьянки и вела маргинальный образ жизни.
В итоге ее признали виновной по статье Уголовного кодека «Неуплата средств на содержание детей». Ближайшие 13 месяцев она проведет в тюрьме.