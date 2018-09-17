2018-09-17T17:48:00+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии отправится в тюрьму за неуплату алиментов

Необычная история произошла в Чишминском районе
Рустем АХУНОВ
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Жительницу Башкирии осудили за неуплату алиментовЖительницу Башкирии осудили за неуплату алиментов
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43-летнюю жительницу Давлеканово осудили за неуплату алиментов.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что женщина наотрез отказалась участвовать в жизни и воспитании своей дочери. За 8-летней девочкой присматривала ее бабушка.

Оказалось, что с 2016 года она задолжала дочери порядка 220 тысяч рублей. Вместо того, чтобы хоть как-то попытаться исправить ситуацию, горе-мать устраивала постоянные пьянки и вела маргинальный образ жизни.

В итоге ее признали виновной по статье Уголовного кодека «Неуплата средств на содержание детей». Ближайшие 13 месяцев она проведет в тюрьме.

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