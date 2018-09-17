В Башкирии нашлась пропавшая неделю назад жительница Стерлитамака

17 Сент. 16:48 2018-09-17T16:49:15+03:00

В Башкирии нашлась беременная женщина, пропавшая десять дней назад

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В Стерлитамаке прекратили поиски пропавшей еще неделю назад Раили Ивановой.

Напомним, что первое сообщение о пропаже 32-летней беременной женщины появились 10 сентября. Раиля вышла из дома бабушки и перестала выходить на связь. Больше о пропавшей никакой информации не было.

К счастью, пропавшая нашлась через неделю живой и невредимой. Об этом сообщила ее сестра, просившая помощи у волонтеров.

Достоверно неизвестно, где все это время находилась пропавшая девушка. Раиля решила не распространяться о своей пропаже.