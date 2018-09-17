2018-09-17T16:49:15+03:00
Происшествия

В Башкирии нашлась пропавшая неделю назад жительница Стерлитамака

Волонтеры прекратили поиски девушки
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Башкирии нашлась беременная женщина, пропавшая десять дней назадВ Башкирии нашлась беременная женщина, пропавшая десять дней назад
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке прекратили поиски пропавшей еще неделю назад Раили Ивановой.

Напомним, что первое сообщение о пропаже 32-летней беременной женщины появились 10 сентября. Раиля вышла из дома бабушки и перестала выходить на связь. Больше о пропавшей никакой информации не было.

К счастью, пропавшая нашлась через неделю живой и невредимой. Об этом сообщила ее сестра, просившая помощи у волонтеров.

Достоверно неизвестно, где все это время находилась пропавшая девушка. Раиля решила не распространяться о своей пропаже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера