В Башкирии нашлась пропавшая неделю назад жительница Стерлитамака
Волонтеры прекратили поиски девушки
В Башкирии нашлась беременная женщина, пропавшая десять дней назад
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В Стерлитамаке прекратили поиски пропавшей еще неделю назад Раили Ивановой.
Напомним, что первое сообщение о пропаже 32-летней беременной женщины появились 10 сентября. Раиля вышла из дома бабушки и перестала выходить на связь. Больше о пропавшей никакой информации не было.
К счастью, пропавшая нашлась через неделю живой и невредимой. Об этом сообщила ее сестра, просившая помощи у волонтеров.
Достоверно неизвестно, где все это время находилась пропавшая девушка. Раиля решила не распространяться о своей пропаже.