2018-09-17T15:58:59+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии продавала сиротам квартиры с дефектами

Женщина получила выгоду в размере 957 тысяч рублей
Рустем АХУНОВ
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49-летняя жительница Белокатайского района Башкирии обманула 15 сиротам, подготовив для них квартиры с дефектами.

По данным Следкома, в 2016-2017 годах женщина занималась поставкой на аукционы жилплощади, предназначенной для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге администрация района закупала для сирот дефектные квартиры. В итоге женщина получила порядка 957 тысяч рублей выгоды.

По факту мошенничества в Следкоме возбудили уголовное дело. Сейчас сыщики устанавливают все подробности миллионной аферы.

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