В трех районах Башкирии завершили уборку зерна
Власти республики рассказали о ходе работ
В Башкирии закончили уборку зерна в трех районахФото: Петр СОКОЛОВ
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К 17 сентября в трех районах Башкирии аграрии закончили уборку зерновых культур.
По данным правительства республики, работы по сбору зерновых на полях завершились в Дюртюлинском, Балтачевском и Архангельском районах республики.
- В Бураевском районе осталось убрать всего один процент зерна. На последних гектарах идет жатва в Бакалинском, Илишевском, Аскинском, Баймакском, Чишминском и Федеровском районах, - сообщили в правительстве.
На сегодняшний день аграрии собрали почти три миллиона тонн зерна.