В трех районах Башкирии завершили уборку зерна

17 Сент. 15:25 2018-09-17T15:26:17+03:00

В Башкирии закончили уборку зерна в трех районах Фото: Петр СОКОЛОВ

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К 17 сентября в трех районах Башкирии аграрии закончили уборку зерновых культур.

По данным правительства республики, работы по сбору зерновых на полях завершились в Дюртюлинском, Балтачевском и Архангельском районах республики.

- В Бураевском районе осталось убрать всего один процент зерна. На последних гектарах идет жатва в Бакалинском, Илишевском, Аскинском, Баймакском, Чишминском и Федеровском районах, - сообщили в правительстве.

На сегодняшний день аграрии собрали почти три миллиона тонн зерна.