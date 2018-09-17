2018-09-17T15:05:38+03:00
Общество

В Уфе закрыли кафе с нелегальными мигрантами

Заведение работало в центре столицы
Рустем АХУНОВ
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Житель Уфы устроил на работу в кафе пятерых мигрантовЖитель Уфы устроил на работу в кафе пятерых мигрантов
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Прокуратура Ленинского района Уфы закрыло кафе «Рахат» из-за нарушений миграционного законодательства.

После проверки выяснилось, что хозяин заведения не уведомил контролирующие органы о том, что в кафе начали работать пятеро жителей Узбекистана. Прокуратура района возбудила в отношении хозяина кафе дело об административном нарушении.

По результатам рассмотрения дела надзорный орган принял решение – приостановить деятельность предпринимателя на пять месяцев.

Мужчина устранил найденные при проверке нарушения.

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