В Башкирии погиб 4-летний мальчик
Ребенок выпал из окна
В подробностях дела разбираются сыщики
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В Башкирии из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик, сообщает портал «UfacityNews».
По предварительным данным, ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Гафурийском районе. Вероятно, что малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса погибшего.
Сразу после происшествия ребенка доставили в больницу. К несчастью, малыша спасти не удалось - он погиб на руках врачей.
Сейчас во всех подробностях происшествия разбирают следователи – по факту случившегося начали доследственную проверку.