2018-09-17T14:34:52+03:00
Происшествия

В Башкирии погиб 4-летний мальчик

Ребенок выпал из окна
Рустем АХУНОВ
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В подробностях дела разбираются сыщикиВ подробностях дела разбираются сыщики
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В Башкирии из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик, сообщает портал «UfacityNews».

По предварительным данным, ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Гафурийском районе. Вероятно, что малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса погибшего.

Сразу после происшествия ребенка доставили в больницу. К несчастью, малыша спасти не удалось - он погиб на руках врачей.

Сейчас во всех подробностях происшествия разбирают следователи – по факту случившегося начали доследственную проверку.

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