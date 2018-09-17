В центре Уфы под асфальт провалился двухлетний ребенок
Только чудом малыш не пострадал
В центре Уфы под землю провалилась коляска с ребенком
Изменить размер текста:
Минувшей вечером, 16 сентября, в центре Уфы в яму провалился малыш в коляске, с которым гуляли родители.
По словам отца ребенка, оказавшегося на месте происшествия, глубокая яма по улице Аксакова никак не была огорожена. Когда в нее провалилась коляска, родителям пришлось срочно вытаскивать маленького мальчика. К счастью, ребенок отделался испугом и не пострадал.
- Через минуту появились четыре человека в оранжевых жилетах. Они были пьяны и начали ограждать территорию вокруг ямы, - написал мужчина в соцсетях.
Сейчас родители пытаются найти виновных в неприятном происшесвтии.
Остается неизвестным, откуда во дворе появилась яма