2018-09-17T15:07:04+03:00
Происшествия

В центре Уфы под асфальт провалился двухлетний ребенок

Только чудом малыш не пострадал
Рустем АХУНОВ
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В центре Уфы под землю провалилась коляска с ребенкомВ центре Уфы под землю провалилась коляска с ребенком
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Минувшей вечером, 16 сентября, в центре Уфы в яму провалился малыш в коляске, с которым гуляли родители.

По словам отца ребенка, оказавшегося на месте происшествия, глубокая яма по улице Аксакова никак не была огорожена. Когда в нее провалилась коляска, родителям пришлось срочно вытаскивать маленького мальчика. К счастью, ребенок отделался испугом и не пострадал.

- Через минуту появились четыре человека в оранжевых жилетах. Они были пьяны и начали ограждать территорию вокруг ямы, - написал мужчина в соцсетях.

Сейчас родители пытаются найти виновных в неприятном происшесвтии.

Остается неизвестным, откуда во дворе появилась яма

Остается неизвестным, откуда во дворе появилась яма

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