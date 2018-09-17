В центре Уфы под асфальт провалился двухлетний ребенок

17 Сент. 14:04 2018-09-17T15:07:04+03:00

В центре Уфы под землю провалилась коляска с ребенком

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Минувшей вечером, 16 сентября, в центре Уфы в яму провалился малыш в коляске, с которым гуляли родители.

По словам отца ребенка, оказавшегося на месте происшествия, глубокая яма по улице Аксакова никак не была огорожена. Когда в нее провалилась коляска, родителям пришлось срочно вытаскивать маленького мальчика. К счастью, ребенок отделался испугом и не пострадал.

- Через минуту появились четыре человека в оранжевых жилетах. Они были пьяны и начали ограждать территорию вокруг ямы, - написал мужчина в соцсетях.

Сейчас родители пытаются найти виновных в неприятном происшесвтии.