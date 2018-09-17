В Башкирии на шахте погиб 30-летний мужчина

17 Сент. 13:21 2018-09-17T13:21:21+03:00

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В Башкирии рабочего шахты завалило обвалившейся кровлей, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

По данным журналистов, трагический случай произошел еще в субботу, 15 сентября. По предварительным данным, на несчастного по каким-то причинам рухнула кровля. К несчастью, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Большая трагедия произошла – шахта унесла жизнь еще одного шахтера. Оборвалась жизнь молодого парня, у которого было много планов на жизнь и будущее, - пишут в соцсетях близкие погибшего.