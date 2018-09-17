В пресс-центре «Комсомолки» обсудят будущее «Соды» и шиханов

17 Сент. 13:08 2018-09-19T09:02:05+03:00

В дискуссии сойдутся сторонники и противники разработки Тратау

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В пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа», пройдет круглый стол на тему: «Сохранить завод или гору?». В дискуссии по вопросу разработки шихана Тратау сойдутся представители БСК и их оппоненты - общественные деятели и активисты. На круглом столе обсудят самые актуальные вопросы развития химической промышленности.

В ходе дискуссии противники разработки шиханов выскажут аргументы в защиту своей позиции и зададут вопросы руководству АО «Башкирская содовая компания».

Прямая трансляция заседания будет доступна в социальных сетях «Комсомольской правды-Уфа».