2018-09-17T12:16:02+03:00
Происшествия

Физрук из Кумертау развратил 15-летнюю ученицу

Мужчина получил 5,5 лет тюрьмы
Рустем АХУНОВ
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Учитель из Башкирии совратил 15-летнюю школьницуУчитель из Башкирии совратил 15-летнюю школьницу
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42-летнего физрука из Кумертау обвинили в развращении своей 15-летней ученицы.

По данным следствия, мужчина начал писать девочке, когда той было 13 лет. Взрослый назначал ребенку встречи. Тогда изверг совершал на шестиклассницей то, что уголовно-процессуальный кодекс называет «развратными действиями сексуального характера».

Однако этого «преподавателю» оказалось мало. В 2016 году преступник вступил с девочкой в половую связь.

О случившимся мама пострадавшей узнала случайно – увидела переписку дочери с подругой.

Подсудимый свою вину так и не признал. 42-летнего мужчину приговорили к 5,5 годам заключения в колонии общего режима.

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