2018-09-17T11:38:46+03:00
Общество

Житель Башкирии заплатил 700 тысяч рублей алиментов

Мужчина сделал дочери подарок на совершеннолетие
Рустем АХУНОВ
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Приставы Башкирии взыскали с алиментщика 700 тысяч рублейПриставы Башкирии взыскали с алиментщика 700 тысяч рублей
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Житель Башкирии выплатил своей дочери 700 тысяч рублей алиментов своей дочери на совершеннолетие.

По данным службы судебных приставов, за отказ выплачивать положенные своему ребенку средства, отец мог лишиться права управления автомобилем. Для мужчины этот факт означал потерю работы – он трудится водителем автобуса. Несмотря на серьезный размер долга, он решился его выплатить. Примечательно, что деньги он вернул в преддверье совершеннолетия дочери.

- Исполнительное производство в отношении мужчины прекращено, - сообщили в Управлении службы судебных приставов Башкирии.

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