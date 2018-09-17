Житель Башкирии отправился под домашний арест за убийство брата

17 Сент. 10:47 2018-09-17T10:47:53+03:00

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55-летнего жителя Башкирии подозревают в убийстве брата шнурком.

По предварительной версии, ссора между родственниками в селе Гарейка Балтачевского района началась после совместного распития спиртного. Мужчины выпивали в ночь с 13 на 14 сентября. В один момент 52-летний мужчина ударил своего старшего брата и лег спать. Родственник затаил злобу и задушил несчастного, воспользовавшись его состоянием. На утро тело обнаружили полицейские.

Убийцу из-за его состояния здоровья поместили под домашний арест. По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.